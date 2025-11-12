Am Mittwochabend werden Schüsse im Westen Berlins gemeldet. Vieles ist noch unklar – fest steht: Ein Mann wurde verletzt.

Berlin - Ein Mann ist in Berlin-Spandau durch einen Schuss verletzt worden. Wie schwer, konnte ein Polizeisprecher am Abend zunächst nicht sagen. Demnach seien Schüsse im Stadtteil Staaken gemeldet worden; ein Schuss soll den Mann getroffen haben.

Die Hintergründe des Vorfalls sowie weitere Details – etwa zur Identität des Mannes oder möglichen Tätern – waren zunächst nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an.