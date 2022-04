New York/DUR/jsp - Prinzessin Mako (30) ist die Enkelin des ehemaligen japanischen Kaisers Akihito (88). Im vergangenen Jahr heiratete sie ihren bürgerlichen Freund Kei Komuro (30) und verlor damit ihren Platz in der royalen Familie.

Durch die Hochzeit wurde der 30-Jährigen nicht nur ihr Titel als Prinzessin aberkannt, sie wurde ebenfalls dem kaiserlichen Hof verwiesen.

Nachdem sie ihr royales Leben in Japan aufgegeben hat, zog sie mit ihrem Mann nach New York. Das frischvermählte Paar soll in einer luxuriösen Einzimmerwohnung im Stadtteil Hells Kitchen untergekommen sein, wie verschiedene Medien berichten.

Prinzessin Mako kommt mit neuem Job ihrer Leidenschaft nach

Mako Komuro soll mittlerweile eine ehrenamtliche Tätigkeit als Kuratorin am Metropolitan Museum of Art in New York übernommen haben, berichtet das People Magazine. Bereits 2014 hat sie in Tokio ihren Abschluss in Kunst und Kulturerbe an der International Christian University gemacht.

Auch ihr Mann versucht in New York Fuß zu fassen. Derzeit arbeitet er als Anwaltsgehilfe in einer New Yorker Kanzlei und wartet darauf sein Staatsexamen abzulegen, heißt es in dem Artikel weiter.