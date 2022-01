Wir reden nicht über Bruno? Was hinter dem neuen Disney-Ohrwurm steckt

Wer Kinder hat, der kommt gerade um ein Lied kaum herum: „Wir reden nicht über Bruno“ heißt es da in lateinamerikanischen Rhythmen. Doch was genau steckt hinter dem Ohrwurm?

Halle (Saale)/DUR/slo – Disney hat es einmal mehr geschafft: Der neue Animationsfilm „Encanto“ hat zahlreichen Kindern einen Ohrwurm geschenkt, den auch die Eltern oft nicht mehr so schnell los werden. „We don’t talk about Bruno“ heißt das Lied von Lin-Manuel Miranda, oder auf Deutsch: Wir reden nicht über Bruno.

Die Mischung aus Latin-Pop und Salsa hat das Lied in England sogar auf Platz 1 der Charts gespült. Auch in Deutschland hat es das Lied bereits in die Top-100 geschafft.

Der Song ist Teil des Animationsfilms „Encanto“. Dieser handelt von einer südamerikanischen Familie, die in einem verzauberten Haus lebt – und das jedem Familienmitglied eine magische Fähigkeit schenkt – allen bis auf Mirabel, der Hauptfigur.

Die muss nun in dem neuesten Disney-Film die Familie retten – und braucht dazu Bruno. Auch wenn niemand in der Familie über ihn reden will. No no no…