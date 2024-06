Ein Kind ist in Berlin schwer verletzt in einer Katzenbox entdeckt worden. Es wurde offenbar aus dem dritten Stock geworfen. Die Mutter des Kindes wurde festgenommen.

Berlin/DUR. In Berlin ist ein schwer verletztes Kleinkind in einer Katzenbox entdeckt worden. Wie die Polizei mitteilte, handele es sich um ein 21 Monate altes Mädchen, das wimmernd in der Box lag.

Das Kleinkind soll aus dem dritten Stock eines Mietshauses geworfen worden sein. Das Kind sei demnach mit erheblichen Sturzverletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden, schwebe aber nicht in Lebensgefahr. Die Mutter wurde in der Zwischenzeit festgenommen.

Laut mehreren übereinstimmenden Medienberichten ereignete sich die Tat im Ortsteil Stadtteil Altglienicke (Bezirk Treptow-Köpenick) im Südosten der Hauptstadt nahe des Flughafens Schönefeld. Ein Zeuge entdeckte die blaue Katzentransportbox am Montagmittag und alarmierte umgehend die Feuerwehr.

Mutter festgenommen: Warf sie das Kind in der Katzenbox aus dem dritten Stock?

Eine Mordkommission leitete nach dem Fund Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts ein. In einer Wohnung im dritten Stock des Hauses sollen Polizeibeamte die Mutter des Kleinkindes angetroffen haben. Die Frau wurde festgenommen und soll am Dienstag einem Richter, der über einen Haftbefehl entscheiden muss, vorgeführt werden.

Außerdem soll sich in der Wohnung ein weiteres Kind befunden haben. Zunächst machte die Polizei über dieses keine Angaben. Mittlerweile ist jedoch bekannt, dass das Kind in die Obhut des Jugendamtes übergeben wurde.