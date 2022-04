Die Bestellsäulen am McDrive dienen der Optimierung des Bestellprozesses, heißt es von Seiten McDonald's. Doch was sich nach mehr Druck für die Mitarbeiter anhört, wird in der Belegschaft sehr begrüßt. Symbolbild:

Magdeburg - Zahlreiche Lebensmittel unterliegen derzeit der Teuerung oder sind bereits Mangelware in den Supermärkten Sachsen-Anhalts. Nun stehen auch zahlreiche Gäste bei McDonald's vor Anzeigentafeln, an denen vielfach "ausverkauft" prangt. Ganze Produktbereiche sind von der Flaute betroffen. Sind daran ebenfalls Liefer- und Produktionsengpässe Schuld, die in Folge des Ukraine-Kriegs entstanden sind, oder hat der nach einigen aggressiven Übergriffen in den Lokalen gebeutelte Fast-Food-Gigant einfach nicht mit dem Kaufverhalten seiner Kunden gerechnet?