Rentnerin Lieselotte Reznicek will Germanys next Topmodel werden. Unter den verbliebenen Kandidatinnen bei Heidi Klum ist sie mit Abstand die Älteste – aber offenbar auch eine der besten: Denn wie jetzt bekannt wurde, hat die gebürtige Altmärkerin bei Heidi Klum einen Top-Modeljob ergattert.

Magdeburg/Berlin/DUR/slo – Wenn es um „Germanys next Topmodel“ 2022 geht, gehörte Lieselotte Reznicek aus Salzwedel bisher nicht zu den Favoritinnen. Die 66-Jährige überzeugte zwar von Anfang an durch ihre natürlich und fröhliche Art, beim eigentlichen Modeln hatte die Sachsen-Anhalterin aber regelmäßig Defizite.

So wusste Lieselotte selbst von Anfang an, dass ihr „Walk“ nie so schwungvoll sein wird, wie bei der jüngeren Konkurrenz. Schließlich musste sie nach einem Verkehrsunfall vor einigen Jahren komplett neu laufen lernen. Und da ein Rückenwirbel bei ihr versteift wurde, ist ihr Gang eben nicht so energiegeladen wie bei den anderen Teilnehmerinnen der Modelshow von Heidi Klum.

Doch offensichtlich steckt in Lieselotte deutlich mehr, als von vielen Zuschauern erwartet: denn die 66-Jährige berichtet jetzt von einem Model-Job auf der Berlin Fashion Week. Designer Marcel Ostertag wählte die Sachsen-Anhalterin für seine Show im Kraftwerk Berlin aus.

Und: Da die Berlin Fashion Week aktuell vom 14. bis zum 20. März stattfindet, heißt das auch, dass Lieselotte noch immer im GNTM-Rennen sein muss und es in die Top 10 geschafft hat.

Wie weit es Lieselotte bei Heidi Klum wirklich schafft, das zeigt Pro Sieben jede Woche donnerstags ab 20.15 Uhr.