Am Montag soll ein Kleinkind im Katzenkorb von ihrer Mutter aus der dritten Etage eines Wohnhauses in Berlin geworfen worden sein. Eine Nachbarin berichtet über die dramatischen Szenen.

Mutter in Psychiatrie

In Berlin wurde ein einjähriges Kind schwer verletzt in einer Katzenbox gefunden.

Berlin/DUR. Diese Nachricht sorgte am Montagmorgen bundesweit für Empörung und Fassungslosigkeit: In Berlin wurde im Stadtteil Altglienicke (Bezirk Treptow-Köpenick) im Südosten der Hauptstadt nahe des Flughafens Schönefeld ein schwer verletztes Kleinkind in einer Katzenbox entdeckt. Das 21 Monate alte Mädchen sei, laut der Polizei, von seiner Mutter aus dem dritten Stock eines Wohnhauses geworfen worden.

Eine Nachbarin berichtete gegenüber der "Berliner Morgenpost" über den Vorfall und sprach von dramatischen Szenen.

Kleinkind saß " blutüberströmt auf dem Boden und hat bitterlich geweint"

Als Maria (Name geändert) den Parkplatz verließ, hörte sie ein Krachen. Die 26-Jährige ist Mitarbeiterin des Pizzaladens Tony‘s Fresh Berlin in Altglienicke und konnte das Geräusch nicht einordnen. Als sie von einer Lieferung zurückkehrte, entdeckte sie das schwer verletzte Kind neben der Katzenbox.

"Es saß auf dem Boden, war blutüberströmt und hat bitterlich geweint", sagt die Zeugin erschüttert. "Ich wollte es am liebsten auf den Arm nehmen und trösten." Zwei Männer seien als Ersthelfer bei dem Mädchen gewesen und hatten die Rettungskräfte alarmiert. Einer der Männer sagte zu ihr, dass sie das Kind vorsichtshalber nicht hochnehmen solle. Zusammen warteten sie auf den Notarzt.

Kleinkind erleidet bei Sturz aus dritter Etage mehrere Knochenbrüche

Wie die Bild-Zeitung berichtet, erlitt das 21 Monate alte Mädchen bei dem Sturz Brüche an Armen und Beinen, schwebte jedoch nicht in Lebensgefahr. Dafür sorgte allem Anschein nach ein Busch. Dieser soll den Sturz aus elf Metern abgefedert haben.

Eine Mordkommission leitete nach dem Fund Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts ein. Die angerückten Polizisten brachen die Wohnung der fünffachen Mutter in der dritten Etage auf und nahmen diese fest.

Wegen Anhaltspunkten für eine psychische Erkrankung der 40-jährigen Mutter wurde gerade auf Antrag der #StaatsanwaltschaftBerlin deren vorläufige Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung wegen des Verdachts des versuchten Mordes aus niedrigen Beweggründen angeordnet. — Generalstaatsanwaltschaft Berlin (@GStABerlin) June 11, 2024

Wie die Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilte, gibt es bei der 40-Jährigen Hinweise auf eine psychische Erkrankung. Aus diesem Grund entschied man sich dafür, die Mutter vorläufig in einer psychiatrischen Einrichtung unterzubringen.

Wie die Bild-Zeitung berichtete, geht die Polizei aktuell davon aus, dass die Mutter überfordert gewesen sei und das Kind aus Verzweiflung im Katzenkorb aus dem Fenster geworfen habe. In der Vernehmung soll die Frau sich nicht zu dem Vorfall geäußert haben.