Kuriose Parfums: So riechen Whatsapp, das All und Co.

Ein Parfum, das den Wechsel auf E-Autos erleichtert oder einen duftenden Ausflug ins All ermöglicht? Entwickelt wurden so einige Düfte, die an Kuriosität wohl nicht zu überbieten sind.

Magdeburg/dpa/DUR/it - Wer von "stinknormalen" Parfum gelangweilt ist, könnte einmal eine dieser kuriosen Duftkreationen ausprobieren. Vielleicht wird so auch die Partnersuche erfolgreich, schließlich gibt es einen Duft, der nach frisch gedruckten Gelscheinen riecht.

Duft des Geldes aus Karlsruhe

Ja, kein Scherz. Das Parfum soll nach Banknoten duften und ist im Finanzamt Karslruhe erhältlich. Die Konzeptkünstlerin Katharina Hohmann hat die Kreation "Aerarium" entwickelt und bei einem Kunst-am-Bau-Wettbewerb gewonnen. Das Parfüm besteht den Angaben nach unter anderem aus Iris, Feigenblättern, Cannabis, weißem Moschus und Wildleder. Der "Steuerduft" kann auf der Website des Aerarium-Parfums für 60 Euro bestellt werden.

Ford will Umstieg auf E-Autos durch Benzin-Parfum erleichtern

Wie Ford durch eine Umfrage herausgefunden haben soll, sagen fast 70 Prozent der Befragten, dass sie den Benzingeruch zumindest bis zu einem gewissen Grad vermissen würden, wenn sie auf ein E-Auto umsteigen würden. Deshalb hat das Unternehmen das Parfum "Mach-Eau" entwickelt, wie Ford in einer Pressemitteilung im vergangenen Jahr bekannt gab. "Benzaldehyd, ein mandelartiger Duft, der von Autoinnenräumen abgegeben wird und Parakresol, das für den gummiartigen Duft von Reifen verantwortlich ist", sollen den Geruch ausmachen, heißt es.

Außerdem sollen darin auch blauer Ingwer, Lavendel, Geranium und Sandelholz enthalten sein. Sogar "animalische Duftelemente" sollen vorkommen, um den Eindruck von Pferden zu vermitteln, da das Parfum vor allem an den elektrischen Ford Mustang Mach-E GT angelehnt sei. Bisher ist das Parfum noch nicht erhältlich. Fraglich ist auch, ob es überhaupt erscheint, da es seither keine neuen Informationen dazu gibt.

Weltraum-Duft für NASA-Ausbildung

Wer sich schon immer gefragt hat, wie das Weltall riecht, der kann dies nun ebenfalls durch eine Duftkreation herausfinden. Denn selbst für den Weltraum gibt es einen eigenen Duft. Die US-Astronautinnen Anne McClain und Christina Koch haben 2019 für längere Zeit im All gelebt und anschließend über den Geruch des Weltraums gesprochen.

Wie genau das Weltall riecht, könne man nur hin und wieder erfahren, wie Koch auf der Webseite Cnet zitiert wird. Immer dann, wenn ein Raumschiff an die ISS andockt und man die Luke öffnet. Beide Astronautinnen sind sich über den metallischen Geruch einig. McClain beschreibt den Duft wie metallisch verbrannter Toast. Die Meinungen gehen jedoch stark auseinander. So hat zum Beispiel der deutsche Astronaut Alexander Gerst vor einigen Jahren auf Twitter den Geruch mit einer Mischung aus Walnuss und den Bremsbelägen seines Motorrads verglichen.

Für mich riecht der Weltraum nach einer Mischung aus Walnuß und den Bremsbelägen meines Motorrads — Alexander Gerst (@Astro_Alex) August 14, 2014

"Eau de Space" kommt nicht gut an

Die NASA soll laut Medienberichten mit einem Parfümeur einen Weltraum-Duft entwickelt haben, der für angehende Astronauten in der Ausbildung genutzt wurde. Seit 2020 ist das "Eau de Space" aber auch für jeden anderen Erdenbürger erhältlich. 49 Dollar kostet der duftende Ausflug ins All. Sogar ein Parfum, das nach dem Mond riechen soll, gibt es zu kaufen.

Begeistert scheinen jedoch nicht viele Weltraum-Fans zu sein. So erinnere der Duft an" Lösungsmittel, Klebstoff und Reinlichkeit", schreibt ein Käufer als Bewertung im Netz. Ein weiterer findet noch deutlichere Worte für den Duft, so erinnere ihn dieser an "Toilettenwasser, penetranten Urin und billiges Putzmittel."

So riecht Whatsapp aus Indien

Durch ein indisches Unternehmen können Fans sogar nach Whatsapp riechen. Dabei handelt es sich sehr wahrscheinlich nicht um eine Kooperation mit dem Messenger-Riesen. Die Firma John Philips vertreibt das Parfum und ist hierzulande nur online erhältlich. Laut früheren Medienberichten soll das Whatsapp-Parfum ein holziger Duft sein, der aus Noten von Patschuli, weißem Moschus und Ingwer besteht. Ein Fläschen soll umgerechnet rund zwei Euro kosten.

Das indische Unternehmen hat aber noch andere kuriose Düfte. Mit dem Spruch "get connected" wird das Wi-Fi-Parfum vermarktet. Entstanden ist auch ein Duft namens "Smog".