Ein 56-Jähriger lebt seit rund 14 Monaten in Isolation. Der Grund: Seit 441 Tagen ist der Türke durchgehend corona-positiv.

Magdeburg/DUR/it - Vielen schlägt die Corona-Pandemie auf das Gemüt. Kontaktbeschränkungen, Einschränkungen im Einzelhandel oder Gastronomie. Doch mit der Situation, in der Muzaffer Kayasan steckt, ist das nicht zu vergleichen. Seit 441 Tagen sitzt der 56-Jährige in Isolation. Jeder seiner 78 Coronatests, die er in den rund 14 Monaten gemacht hat, ist positiv ausgefallen, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters.

Grund dafür könnte seine Leukämie-Erkrankung sein. Da sein Immunsystem durch den Krebs geschwächt ist, könne es nicht gegen die Coronaviren ankommen. Coronavirus-Patienten mit Immunsuppression sind laut einer im letzten Jahr im New England Journal of Medicine veröffentlichten Studie dem Risiko einer anhaltenden Infektion mit schwerem akutem Atemwegssyndrom ausgesetzt, berichtet Reuters.

Mann seit 14 Monaten durchgehend in Corona-Isolation

Trotz seiner Krankheit und der aunaufhörlichen Coronainfektion, verliert er nicht seine gute Laune. "Ich schätze, das ist die weibliche Version von Covid – sie war besessen von mir", scherzt der 56-Jährige. Von den 14 Monaten soll er neun im Krankenhaus und fünf Monate weitestgehend alleine Zuhause verbracht haben. Seine Enkelin soll ihn ab und an besuchen, aber nur mit der gläsernen Gartentür zwischen ihnen.

Muzaffer Kayasan würde sich gerne impfen lassen, um aus dem Teufelskreis herauszukommen. Doch laut der türkischen Richtlinien ist eine Impfung erst erlaubt, wenn man genesen ist. Er versucht weiterhin, dass die Behörden bei ihm eine Ausnahme machen.

Sein Sohn sagt über ihn, dass er schon immer ein positiver Mensch gewesen ist, nur eben nicht auf diese Weise.