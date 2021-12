Mutter in England bietet Sohn zum Verkauf auf Facebook an

Leeds (England)/DUR - Einer Mutter aus England ist ein lustiges Missgeschick unterlaufen. In einer örtlichen Facebook-Gruppe hatte sie versehentlich ihren Sohn zum Kauf angeboten. Und das für einen spottbilligen Preis. Aber eigentlich wollte die Frau nur ihr Sofa verkaufen. Angeboten hatte sie dieses für gerade einmal rund einen Euro und schreibt dazu: "Muss heute noch weg".

In der Eile hatte die 20-Jährige einige Bilder der Couch hochgeladen. Versehentlich ist wohl auch ein Foto ihres sieben Monate alten Babys Oscar dazwischengerutscht. Dadurch wurde der Anschein geweckt, dass die Mutter ihren Sohn verscherbeln wollte. Den Post konnte sie wohl nicht mehr löschen, da dieser noch heute verfügbar ist.

In den Kommentaren ist die Belustigung jedoch groß. Einige User haben scherzhaft ihre eigenen Kinder zum Tausch mit dem kleinen Oscar angeboten. In einem Kommentar schreibt die Mutter selbst, dass sie in Zukunft vorsichtiger bei solchen Anzeigen sein wird und ihren Post vor dem Veröffentlichen noch einmal doppelt liest. "Lektion gelernt", schreibt sie weiter.