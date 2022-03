Foto: imago/ C. Hardt/Future Image

Magdeburg/DUR/it - Francesco LoPresti war auf TikTok zusammen mit seiner Freundin Kaitlin Reagan bekannt. Ständig hat sich das Paar in den Videos Streiche gespielt. Bereits Ende Februar wurde es auf seinem TikTok-Kanal jedoch still. Nun gaben Angehörige bekannt, dass er gestorben ist.

Grund dafür war die Krebserkrankung des New Yorkers. Seit einiger Zeit kämpfte der Social-Media-Star bereits gegen den Hodenkrebs. Seine Freundin Kaitlin hat ihre Follower in letzter Zeit über seinen verschlechterten Gesundheitszustand auf dem Laufenden gehalten. Kaitlins Tante Adriana teilte vor zwei Tagen auf Instagram die traurige Nachricht mit, dass der TikToker den Kampf gegen den Krebs verloren hat.

"Vielen Dank an alle, die für ihn gebetet haben. Das bedeutet seiner und meiner Familie sehr viel", schrieb Kaitlins Tante in dem emotionalen Post. Kurz vor Francescos Tod hatten seine Eltern und Freundin über TikTok die Community dazu aufgerufen, gemeinsam für ihn zu beten, um so vielleicht noch ein Wunder geschehen zu lassen.

Der Social-Media-Star und seine Freundin lernten sich bereits mit 15 Jahren kennen. Bisher äußerte sich Kaitlin Reagan noch nicht öffentlich zu seinem Tod.