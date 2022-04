TikTok-Video: Hund Charlie wird mit lebendigem Lieblingskuscheltier überrascht

In den sozialen Medien gibt es zahlreiche Tier-Videos. Das von Labrador Charlie lässt das Herz schmelzen. Sein Herrchen hat sich als sein Lieblingskuscheltier verkleidet und seine Reaktion ist zauberhaft.

Ohio/DUR/it - Sowohl auf TikTok und Facebook findet vor allem süßer, aber auch witziger Tier-Content Anklang bei den Zuschauern. Und durch eine Überraschung seiner Besitzer wurde jetzt der Labrador "Charlie" für einen Moment zum glücklichsten Hund. Sein Herrchen hat sich nämlich als sein Lieblingskuscheltier "Mr. Quackers" verkleidet, wie seine Besitzerin in einem Video auf Facebook erklärt.

Seit nunmehr fast zwei Jahren sollen Hund Charlie und die Kuscheltier-Ente "Mr. Quackers" unzertrennlich sein. Alle Kuscheltiere davor wurden innerhalb kürzester Zeit zerrissen, wie seine Besitzerin sagt. In den sozialen Medien sind zahlreiche Videos von Charlie und seiner Ente zu sehen. Selbst bei Streicheleinheiten trennt sich der Labrador nicht von seinem Kuscheltier und hält sogar sein Nickerchen darauf. Und sobald er sich in Bewegung setzt, darf eins nicht fehlen - "Mr. Quackers" in seinem Maul.

Hund Charlies Kuscheltier "Mr. Quackers" wurde zum Leben erweckt

Zu seinem dritten Geburtstag hat er sogar eine Enten-Mütze bekommen und später noch weitere Kuscheltiere, die so aussehen wie "Mr. Quackers", sagt sie im Video weiter. Und so haben sich seine Besitzer diese besondere Überraschung überlegt und kurzerhand ein Entenkostüm gekauft, das sie zufällig in einem Supermarkt entdeckt haben.

Nichtsahnend liegt Charlie also im Wohnzimmer der Familie in Ohio und das natürlich mit "Mr. Quackers" an seiner Seite. Doch dann kommt sein Herrchen im Enten-Kostüm um die Ecke.

Der Hund war ganz außer sich vor Freude, ließ aber sein echtes Kuscheltier nicht aus dem Maul fallen. "Es war, als ob man ein Kind dabei beobachtet, wie es zum ersten Mal seiner liebsten Disney-Figur begegnet", kommentiert Charlies Frauchen im Video.

Nachdem die Überraschung mehr als gelungen ist, wollen seine Besitzer alle paar Wochen wieder in das Kostüm schlüpfen, um ihm eine Freude zu bereiten. Und nicht nur er findet Gefallen an dem lebensechten "Mr. Quackers", denn auf TikTok folgen ihm bereits mehr als 380.000 User, die ihm beim Kuscheln oder "Gassigehen" mit seiner Ente liebend gern zuschauen.