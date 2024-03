Forscher in Sorge

Neapel. Im Jahr 79 n.Chr. ließ der Vesuv die römische Stadt Pompeji untergehen und legte diese in Schutt und Asche. Eine Geschichte, die wahrscheinlich jeder Italiener und Geschichtsinteressierte kennt. Aus diesem Grund war der Schrecken am Samstag groß, als ein Erdbeben der Stärke 3 direkt am Berg die Menschen der umliegenden Städte überraschte.

Knapp 20 Kilometer westlich vom Vesuv liegen die sogenannten Phlegräischen Felder (Ital.: Campi Flegrei). Die Vulkanaktivität in dem Gebiet ist so groß, dass dieser Bereich sogar als "Supervulkan" eingestuft wird. Und dieser bereitet Forschern große Sorgen.

Rund 460.000 Menschen leben in der roten Gefahrenzone rund um den Krater, die bei einem Ausbruch direkt bedroht wäre. Zusätzlich müssten durch die bei einem Ausbruch entstehende Aschewolke Millionen Mensch aus den umliegenden Städten evakuiert werden.

Ausbruch von Supervulkan eine Frage der Zeit

Giuseppe Matrolorenzo ist Experte für Vulkane am italienischen Vulkan-Institut. Laut ihm kann das Brodeln und Beben ein Anzeichen für eine bevorstehende Mega-Eruption sein. Im Gespräch mit der „Augsburger Allgemeine“ sagte der Vulkanexperte, dass die bevorstehende Eruption heftiger werden könnte als die Vesuv-Katastrophe von Pompeji.

Ein deutliches Anzeichen für einen bevorstehenden Ausbruch: Der Boden hebt sich. In dem Fischerdorf Pozzuoli nahe Neapel sind die Auswirkungen der Vulkanaktivitäten gut sichtbar. Über die vergangenen 70 Jahre hat sich der gesamte Ort um vier Meter angehoben. Die Mauern am Kai im Hafen liegen dadurch mittlerweile ein paar Meter höher und die Fischer erreichen zum Teil den Kai nicht mehr von ihren Booten aus.

Das italienische Fischerdorf Pozzuoli ist in den vergangenen 70 Jahren um 4 Meter nach oben gewandert. An der Kaimauer des Hafens ist dies gut sichtbar. Foto: Christoph Sator/dpa

Supervulkan könnte ganze Region zerstören

Sogenannte pyroklastische Ströme bilden für die Bevölkerung eine große Gefahr. Dabei handelt es sich um glutheiße Lava, welche kurz nach einem Austritt auf die umliegenden Gebiete niederregnet. Bei einem bevorstehenden Ausbruch müsste deswegen die Bevölkerung evakuiert werden. Die Eruption des Vulkans könnte sogar so stark sein, dass die gesamte Region um Neapel zerstört werden würde.

Die bei einem Ausbruch freigesetzte Aschewolke wäre gewaltig. Sie würde über mehrere Hundert Kilometer hinweg wandern und es sogar bis über die Alpen zu uns schaffen. Dies würde nicht absehbare Folgen für das Klima und den Flugverkehr haben.

Supervulkan könnte sich auch wieder beruhigen

Nach offiziellen Angaben besteht die Gefahr eines Ausbruchs kurzfristig zumindest nicht. Es gibt laut dem Italienischen Institut für Geophysik und Vulkanologie (INGV) jedoch Hinweise darauf, dass sich in drei Kilometern Tiefe Magma ansammeln könnte.

"Unsere Studie bestätigt, dass sich Campi Flegrei dem Bruch nähert", wird der Leitautor vom Department Earth Sciences am University College London (UCL), Christopher Kilburn, vom Tagesspiegel zitiert.

Bereits im vergangenen Sommer sagte Torsten Dahm, Direktor des Departments Geophysik am Deutschen Geoforschungszentrum (GFZ), gegenüber dem Tagesspiegel: "Manchmal beruhigt sich ein Vulkan auch, um später wieder in eine neue Unruhephase einzutreten".

Trotzdem sei das Ausbruchsrisiko in der Region sehr hoch, erklärte Dahm weiter.