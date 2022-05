Warum die Stadtbibliothek nach 60 Jahren ein Buch zurückbekommt

Manche Menschen möchten in der Endphase ihres Lebens manche Dinge in Ordnung bringen. So hat ein inzwischen 81-jähriger, ins sonnige Südfrankreich ausgewanderter Rentner tätige Reue gezeigt, einen Brief mit „tausendfacher Bitte um Verzeihung“ geschrieben und ein Päckchen an die Stadtbibliothek Mönchengladbach aufgegeben. Doch bevor er es auf die lange Reise ins Rheinland schickte, legte er nicht nur den Brief hinein.