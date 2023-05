Ein Schild mit der Aufschrift „Polizei“ hängt an einem Polizeipräsidium.

Schmalkalden - Eine vermisste 70-Jährige aus Schmalkalden ist wieder aufgetaucht. Die Frau wurde am Sonntagabend im Ortsteil Asbach gefunden und verletzt in eine Klinik gebracht, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte. Polizei, Bergwacht und Feuerwehr waren seit Sonntag mit einem Großaufgebot auf der Suche nach der 70-Jährigen. Nähere Details zu den Umständen, wie die Frau gefunden wurde und warum sie verletzt war, waren zunächst nicht bekannt.