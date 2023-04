Vor Monaten wurde ein 30-jähriger Deutscher in Spanien als vermisst gemeldet. Nun scheint seine Leiche aufgetaucht zu sein. Zwei Bergsteiger haben einen im Eis festgefrorenen Körper gefunden.

Nur in T-Shirt und Jeans: Leiche von Deutschem im spanischen Eis gefunden

Bubión/Granada/Spanien/DUR/acs - Ein 30-jähriger Deutscher ist scheinbar in Spanien ums Leben bekommen. Das berichtet die "Bild" übereinstimmend mit spanischen Medien. Die Leiche des jungen Mannes sei demnach auf dem Mulhacén, dem höchsten Berg auf Spaniens Festland, gefunden worden. Sein Körper war in Eis eingefroren.

Deutscher in Spanien vermisst gemeldet - Fünf Monate später im Eis aufgetaucht

Der vermisste Deutsche soll laut "Bild" aus Berlin stammen. Bereits im November vergangenen Jahres habe ihn seine Mutter als vermisst gemeldet. Dem "Centro Nacional De Desparecidos" zufolge ist er am 4. November 2022 in Bubión in Granada im Süden von Spanien verschwunden.

Anfang April sollen nun zwei Bergsteiger auf dem Mulhacén die Leiche eines Deutschen in seinen Dreißigern gefunden haben. Das berichtet unter anderem "El Mundo" unter Berufung auf das Instituto Armado.

Vermisster 30-Jähriger aus Berlin tot im Eis gefunden - vermutlich vor Schneesturm Schutz gesucht

Die gefundene Leiche sei daraufhin durch ein Team der Bergrettung der Guardia Civil geborgen worden. Bei der Obduktion stellte sich heraus, dass es sich um den 30-Jährigen aus Deutschland handelt.

Wie die "Bild" berichtet, vermuten die Ermittler, dass der Mann in einem Felsvorsprung Schutz vor einem plötzlichen Schneesturm gesucht haben könnte: Er habe nur Jeans, ein T-Shirt und Sportschuhe getragen.