Am Samstagabend verschwindet ein Achtjähriger von einem Spielplatz. Jetzt ist er wohlbehalten wieder aufgetaucht - in der Nachbarstadt.

In Hagen (Nordrhein-Westfalen) wurde gestern Abend nach einem vermissten achtjährigen Kind gefahndet.

Hagen/Dortmund - Die Suche nach einem vermissten acht Jahre alten Jungen aus Hagen hat ein glückliches Ende genommen. Das Kind wurde am Samstagabend wohlbehalten in der Dortmunder Innenstadt aufgefunden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Der Achtjährige, der autistisch veranlagt ist, war zuletzt am Samstag gegen 19.40 Uhr auf einem Spielplatz in Hagen gesehen worden und dann verschwunden. Die Polizei leitete eine Öffentlichkeitsfahndung mit einem Foto ein.

Wie der Junge nach Dortmund gelangt war, wurde zunächst nicht bekannt. Er sei es aber gewohnt, eigenständig mit Bus und Bahn zu fahren, wie es in einer Mitteilung geheißen hatte.