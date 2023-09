Trossin - Nach vier Tagen ist ein vermisster Pilzsammler in einem Wald bei Trossin in Nordsachsen gefunden worden. Der 69-Jährige habe gesundheitliche Probleme, aber keine ernsthaften Verletzungen gehabt, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Torgauer sei am Sonntag zum Pilzesuchen aufgebrochen. Als ihn Verwandte drei Tage später nicht antrafen, erstatteten sie eine Vermisstenanzeige. Die Polizei suchte mit einem Hubschrauber und Spürhunden nach dem Rentner. Am Donnerstagabend sei er schließlich gefunden worden. Warum er es nicht geschafft habe, den Wald zu verlassen und zu seinem Auto zu gelangen, sei jetzt Gegenstand von Ermittlungen.