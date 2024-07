Der Berzdorfer See bei Görlitz ist ein beliebtes Erholungsgebiet. Am Sonntag mussten dort Rettungskräfte anrücken. Eine stundenlange Suche endete glücklich.

Vermisster Schwimmer aus dem Berzdorfer See lebt

Im Berzdorfer See bei Görlitz wird nach einem vermissten Schwimmer gesucht. (Archivbild)

Görlitz - Die Suche nach einem vermissten Schwimmer im Berzdorfer See hat ein glückliches Ende genommen. Der Mann sei wohlbehalten am Nordstrand angetroffen worden, teilte die Polizei am Sonntagabend mit. Der Mann habe seine Schwimmtour offenbar abgebrochen und sich zu Fuß zurück zu seiner Liegestelle begeben.

Am Sonntagvormittag war der Mann ins Wasser gegangen, um den See von Nord nach Süd zu durchschwimmen, informierte die Polizeidirektion Görlitz. Das sei eine Strecke von etwa 5 Kilometern. Seine Lebensgefährtin informierte die Polizei, nachdem der Mann nach vier Stunden nicht wieder aus dem Wasser gekommen sei. Am Nachmittag suchten Helfer von Wasserwacht, Wasserschutzpolizei und Feuerwehr nach ihm.

Der See ist 960 Hektar groß und liegt südlich von Görlitz. Er ist aus einem ehemaligen Braunkohletagebau entstanden und heute ein beliebtes Erholungsgebiet.