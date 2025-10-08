Eine brennende Israel-Flagge, Pyrotechnik und propalästinensische Parolen: In Bremen ermittelt der Staatsschutz nach einer Ansammlung von rund 30, teils vermummten Personen.

Hannover - Eine Gruppe vermummter Menschen hat in Bremen eine israelische Flagge verbrannt und Pyrotechnik gezündet. Der Staatsschutz ermittle unter anderem wegen Volksverhetzung, teilte die Polizei mit. Am Dienstagabend war den Beamten eine Ansammlung von etwa 30, teils vermummten Personen gemeldet worden, die nach ersten Erkenntnissen Feuerwerkskörper, Bengalos und Rauchstäbe auf dem Gleiskörper der Straßenbahn zündeten und propalästinensische Parolen skandierten.

Auf Videos der Überwachungskameras am Bürgermeister-Koschnick-Platz war nach Polizeiangaben zu erkennen, dass eine israelische Flagge in Brand gesetzt wurde, während in der Menge mehrere Palästina-Flaggen geschwenkt wurden. Passanten löschten das Feuer.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatte sich die Gruppe den Angaben zufolge bereits entfernt. Nach einer Fahndung seien aber drei Menschen in der Nähe kontrolliert worden. Der Staatsschutz ermittelt auch wegen Verletzung von Flaggen und Hoheitszeichen ausländischer Staaten sowie Verstößen gegen das Sprengstoff- und Versammlungsgesetz.