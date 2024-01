Halle - Nachdem ein 33-Jähriger in Halle mit schweren Halsverletzungen gefunden worden ist, gab es am Montag noch keine weiteren Erkenntnisse zu dem Fall. Die Ermittlungen dauern an, der Schwerverletzte konnte bislang noch nicht vernommen werden, wie eine Sprecherin der Polizeiinspektion Halle am Montag sagte. Der Mann wurde am Freitagabend vor einem Mehrfamilienhaus gefunden. Die Kriminalpolizei ging zunächst von einem versuchten Tötungsdelikt aus.

Wann mit neuen Erkenntnissen zu rechnen ist, sei derzeit nicht absehbar, sagte die Polizeisprecherin. Unter anderem hatte ein Rechtsmediziner die Verletzungen des Mannes begutachtet. Für die Aufklärung bat die Polizei auch um Hinweise aus der Bevölkerung.