Vermutlich illegales Autorennen: Mann fährt in Gegenverkehr

Beverungen - Vermutlich bei einem illegalen Straßenrennen ist ein 24-Jähriger bei Beverungen an der Landesgrenze zu Niedersachsen und Hessen in den Gegenverkehr geraten. Dabei stieß das Fahrzeug des Fahrers aus Höxter laut Mitteilung der Polizei von Montag mit einem Transporter zusammen. Ein 58-Jähriger und eine 60-Jährige aus Bad Karlshafen (Hessen) wurden wie der Verursacher des Unfalls leicht verletzt. Die Polizei stellte den Führerschein des 24-Jährigen sicher. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Die Ermittler suchen jetzt Zeugen, die Aussagen zu einem schwarzen Auto machen können, das an dem Rennen am Sonntagabend in Richtung Beverungen-Drenke beteiligt gewesen sein soll.