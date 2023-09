Zerbst/Magdeburg - Kranich, Kiebitz und Bekassine: Die laufende Vernässung des Alten Badetzer Teichs bei Zerbst im Landkreis Anhalt-Bitterfeld zeigt erste Erfolge. Hunderte heimische Vögel hätten das neu geschaffene Biotop innerhalb kürzester Zeit als Lebensraum angenommen, teilte das Umweltministerium am Mittwoch in Magdeburg mit.

Aktuell werde eine alte Stauanlage am Rennegraben instandgesetzt. Mit ihrer Hilfe soll an dem Teich eine mehr als 20 Hektar große Wiese im Zeitraum von Oktober bis Juni vernässt werden, wie es hieß. So entstehe nicht nur ein geeigneter Brut- und Rastplatz für bestimmte Vogelarten, es werde auch die Kohlenstoffdioxid-Freisetzung aus dem dortigen Torfboden gestoppt. Das Land fördere das Projekt mit rund 15.000 Euro.

Federführend ist laut Ministerium die Biosphärenreservatsverwaltung Mittelelbe. Der Alte Badetzer Teich ist Teil eines EU-Vogelschutzgebiets. Für die Zukunft sollen Ideen für ein langfristiges Bewirtschaftungskonzept der vernässten Flächen sowie biotopaufwertende Maßnahmen entwickelt werden, hieß es.