Berlin - Suat Serdar wird den Fußball-Zweitligisten Hertha BSC verlassen. Der 27 Jahre alte Mittelfeldspieler, der in der abgelaufenen Saison an Hellas Verona ausgeliehen war, wird dauerhaft von den Italienern verpflichtet. Das teilte der Hauptstadtclub am Donnerstag mit. „Suat hat in Verona in der vergangenen Saison starke Leistungen in der Serie A gezeigt, was uns sehr für ihn freut“, sagte Herthas Sportdirektor Benjamin Weber. Verona zog demnach eine Kaufoption für den vierfachen deutschen Nationalspieler, der einst auch für den FC Schalke 04 und den FSV Mainz 05 spielte.