Eichstedt - Eine Verpuffung von Waschbenzin hat vermutlich ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Eichstedt (Landkreis Stendal) ausgelöst. Wie die Polizei am Freitag berichtete, stand das Haus in der Langen Straße in der Nacht zum Freitag in Vollbrand. Ein Bewohner habe angegeben, dass verpufftes Waschbenzin der Brandauslöser war. Der Mann wurde verletzt und kam in ein Krankenhaus. Sieben weitere Bewohnerinnen und Bewohner verließen das Wohnhaus unverletzt. Die Feuerwehr war vor Ort und löschte den Brand. Die Ermittlungen laufen. Wozu der Mann das Waschbenzin benutzt hatte, wurde nicht mitgeteilt.