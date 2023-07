Brandenburg/Havel - Die Verpuffung bei einem Lagerfeuer auf der Insel Hünensteg im Beetzsee in Brandenburg an der Havel ist möglicherweise durch einen Unfall verursacht worden. Bis jetzt sei zwar noch nicht geklärt, wie genau es dazu gekommen sei, sagte eine Sprecherin der Polizeidirektion West in Brandenburg an der Havel am Montag. Es gebe bisher jedoch keine Hinweise, dass die Verpuffung vorsätzlich herbeigeführt worden sei. Bei dem Feuer war die Kleidung einer Frau in Brand geraten. Die 32-Jährige kam mit schweren Brandverletzungen in ein Berliner Unfallkrankenhaus, das sie jedoch wieder verlassen haben soll. Sie hätte noch nicht befragt werden können, hieß es.

Mehrere Menschen hatten am Samstagabend auf der Insel, die im Volksmund Acapulco genannt wird, eine Geburtstagsparty gefeiert und sich an einem Lagerfeuer aufgehalten. Bei einer Verpuffung fingen die Kleider der 32-Jährigen Feuer. Die Frau sei dann in den See gelaufen und habe ihre brennende Kleidung gelöscht. Sie erlitt dennoch Brandverletzungen im Bereich ihres Oberkörpers. Mit Booten der Feuerwehr setzten alarmierte Rettungskräfte auf die Insel über.