Probstzella - In einem Silo auf einem Firmengelände im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt ist es zu einer Verpuffung gekommen. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort im Einsatz, um die Glutnester zu löschen, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen war vermutlich ein technischer Defekt am Sonntagabend die Ursache für die Verpuffung. Nach etwas mehr als einer Stunde hatte die Feuerwehr alles gelöscht und unter Kontrolle. Der Sachschaden beträgt rund 20.000 Euro. In dem Silo der betroffenen Firma in Probstzella im Ortsteil Arnsbach wird normalerweise Bleischiefer hergestellt.