Stutensee - Der unter den Trümmern seines Hauses in Stutensee verschüttete 73-Jährige ist gerettet. Der Mann wurde nach Stunden, die er eingeschlossen zwischen den Trümmern verbracht hatte, mit einem Krankenwagen in eine Klinik gebracht, wie ein dpa-Reporter berichtete. Ob und wie schwer er verletzt ist, wurde zunächst nicht bekannt. Das Wohnhaus im Landkreis Karlsruhe war am frühen Morgen aus bislang noch ungeklärter Ursache in sich zusammengestürzt. Zuvor hatte es nach Angaben der Polizei eine Explosion gegeben.