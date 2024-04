Hannover - Die Band Santiano hat in Hannover den verspäteten Auftakt ihrer neuen Tour gefeiert. Vor tausenden Fans trat die Shanty-Rock-Band am Samstagabend in der ZAG-Arena auf. Das eigentlich schon für Mittwoch geplante erste Konzert der „Auf nach Doggerland!“-Tour in Schwerin sowie ein weiterer Auftritt am Donnerstag in Leipzig mussten aufgrund einer schweren Magen-Darm-Infektion zweier Musiker abgesagt werden. Keyboarder Arne Wiegand erwischte es am Mittwochnachmittag beim Soundcheck, Bandkollege Hans-Timm „Timsen“ Hinrichsen wenig später, wie die Band auf Facebook mitteilte. Beide kamen demnach zur Behandlung ins Krankenhaus.

Am Sonntag geht es für die Band dann weiter zum nächsten Konzert nach Kiel. Santiano sind insbesondere für ihre Seemannslieder bekannt. Die aus Schleswig-Holstein stammenden Musiker gehören deutschlandweit zu den erfolgreichsten der vergangenen Jahre.