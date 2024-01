Weimar - Im Zugverkehr zwischen Weimar und Kranichfeld hat ein Unfall zu Verspätungen geführt. Ein 65 Jahre alter Mann geriet mit seinem Fahrrad beim Berkaer Bahnhof in Bahnschienen und stürzte, wie die Polizei am Montag auf Anfrage mitteilte. Der Mann sei nach dem Sturz am Montagmorgen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gekommen. Die Erfurter Bahn hatte in Folge des Unfalls auf ihrer Website darüber informiert, dass es zu Verspätungen kommen könnte. Im Laufe des Tages sollte sich der Zugverkehr normalisieren, so eine Unternehmenssprecherin.