Hannover - Bahnreisende in Niedersachsen müssen sich trotz des vorzeitigen Endes des Lokführerstreiks auch am Montag noch auf Zugausfälle und Verspätungen einstellen. Zum Wochenstart komme es voraussichtlich noch zu Einschränkungen, teilte die Bahn mit. Obwohl die Züge am Montag wieder größtenteils nach dem regulären Fahrplan fahren sollen, sollten Fahrgäste rechtzeitig online ihre Verbindungen überprüfen.

Der Streik im Personenverkehr der Deutschen Bahn endet in der Nacht zum Montag um 02.00 Uhr, im Güterverkehr bereits am Sonntag ab 18.00 Uhr. Ursprünglich sollte der Streik erst am Montagabend enden. Die Deutsche Bahn und die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hatten sich aber überraschend auf ein früheres Ende geeinigt. Die Verhandlungen über neue Tarifverträge sollen in der neuen Woche weitergehen.

Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Unternehmen Enno, Metronom und Erixx waren nach Angaben der Unternehmen nicht zum Streik aufgerufen. Trotzdem gab es auch hier aufgrund der Infrastruktur der Bahn Verspätungen und Einschränkungen.