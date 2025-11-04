weather wolkig
Im morgendlichen Berufsverkehr fallen einzelne S-Bahnen in Berlin aus oder verspäten sich. Betroffen ist die Ringbahn.

Von dpa 04.11.2025, 06:50
Soeren Stache/dpa/ZB

Berlin - Auf der Berliner Ringbahn kommt es am Dienstagmorgen zu Verspätungen und einzelnen Ausfällen. Betroffen sind die S42 und S46, wie die S-Bahn Berlin mitteilte. Die S42 verkehre zusätzlich nur im 10-Minuten-Takt. Grund für die Störung sei eine Reparatur an einem Signal am Innsbrucker Platz, die bis voraussichtlich 8.00 Uhr dauern werde.