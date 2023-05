Braunschweig - Bei Eintracht Braunschweig geht im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga die Angst vor einem Déjà-vu um: Verspielen die Niedersachsen wie schon vor zwei Jahren im Saisonendspurt den Klassenerhalt?

2021 gewann die Eintracht am 28. Spieltag mit 4:0 beim direkten Konkurrenten VfL Osnabrück und holte danach in den letzten sechs Spielen nur noch zwei Punkte. In diesem Jahr war es ein 2:1-Sieg beim FC St. Pauli, der den Aufsteiger am 28. Spieltag in eine gute Ausgangsposition brachte. Doch nach den beiden Niederlagen gegen Magdeburg (1:2) und Paderborn (1:5) ist der Vorsprung auf Platz 16 wieder auf drei Punkte zusammengeschmolzen.

„Wir wollen am Sonntag nicht nur punkten, wir müssen auch. Das weiß die Mannschaft“, sagte Trainer Michael Schiele deshalb auch am Freitag vor dem wichtigen Heimspiel gegen den SV Sandhausen (Sonntag, 13.30 Uhr/Sky). Der wiedererstarkte Tabellenletzte holte aus den vergangenen drei Spielen sieben Punkte und hat auf einmal wieder alle Chancen auf den Klassenerhalt.

Wichtig aus Braunschweiger Sicht: Der beste Abwehrspieler Filip Benkovic ist nach einer schmerzhaften Brustmuskelzerrung wieder fit. „Filip Benković hat die ganze Woche trainiert und sich wieder voll in die Zweikämpfe 'reingehauen. Wenn es bei ihm zu keinem Rückfall kommt, dann wird er am Sonntag auch spielen“, sagte Schiele.

Auch Sport-Geschäftsführer Peter Vollmann sagte der „Braunschweiger Zeitung“ (Freitag): „Wir brauchen ihn. Filip macht auch seine Mitspieler besser.“ Der 65-Jährige war bereits beim Abstieg 2021 der Sportchef und räumt „gewisse Parallelen“ zu der Situation vor zwei Jahren ein.

Vollmann betonte aber auch: „Die Mannschaft ist ein komplett anderes Konstrukt als damals.“ Sie hat mit Spielern wie Benkovic, Pherai und Ujah mehr Qualität und nach Aussagen aller Beteiligten auch den deutlich besseren Teamgeist. „Unser Team hat in dieser Saison schon mehrmals gezeigt, dass es mit schwierigen Phasen umgehen kann“, sagte Vollmann.