Dresden/Zeitz - Bei Auktionen in Leipzig und Dresden sollen im Juni unter anderem eine Kirche und ein Schloss versteigert werden. Zu ersteigern seien die ab 1850 erbaute Nikolaikirche in Zeitz (Burgenlandkreis) sowie das ehemalige Wettiner Jagdschloss Rehefeld im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, wie der Auktionsveranstalter am Freitag in Dresden mitteilte. Insgesamt kommen 89 Immobilien unter den Hammer - 53 aus Sachsen, 21 aus Sachsen-Anhalt sowie 12 aus Thüringen, Bayern, Brandenburg und Baden-Württemberg, hieß es. Die Auktionen sollen zwischen dem 2. und 6. Juni stattfinden.

Für die baufällige Kirche in Zeitz, die ursprünglich Trinitatiskirche genannt wurde, könnten Interessenten ab 10.000 Euro mitbieten. Für das Jagdschloss auf rund 11.300 Quadratmetern in Sachsen müssen mindestens 98.000 Euro geboten werden. Die Immobilie mit dem höchsten Mindestgebot befindet sich den Angaben zufolge im Süden Sachsen-Anhalts: Für ein nah der Autobahn 9 gelegenes denkmalgeschütztes Mehrfamilienhaus mit Nebengebäude sollen mindestens 798.000 Euro gezahlt werden. Andere Immobilien befänden sich in Dresden, Görlitz, Löbau (Landkreis Görlitz) oder Gerbstedt (Landkreis Mansfeld-Südharz).