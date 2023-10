Hannover - Ein Musiker des Schleswig-Holsteinischen Sinfonieorchesters ist wegen versuchten Giftmordes und gefährlicher Körperverletzung zu sechseinhalb Jahren Gefängnis verurteilt worden. „Sie sind das Bindeglied dieser Fälle“, sagte der Vorsitzende Richter am Landgericht Hannover, Martin Grote, am Montag. Der 62-Jährige hatte nach Überzeugung des Gerichts im September 2022 in einem Seniorenheim in Hannover Rattengift in Lebensmittel seiner 93 Jahre alten Mutter gemischt. Einige Tage später reichte er zwei Kollegen auf einer Konzertreise einen Knoblauchdip mit dem Gift. Die Opfer erlitten Blutgerinnungsstörungen, an denen sie hätten sterben können.