Templin - Die Polizei in Brandenburg ermittelt gegen einen 18-Jährigen wegen eines versuchten Sexualdelikts. Der junge Mann soll am Mittwochabend eine 12-Jährige in Templin (Landkreis Uckermark) unvermittelt in eine Hecke gestoßen haben, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Dort habe der Mann das Mädchen bedroht und sie zu sexuellen Handlungen drängen wollen. Passanten schritten ein und konnten so Schlimmeres verhindern. Sie übergaben den 18-Jährigen der Polizei. Der Verdächtige soll bereits polizeilich bekannt sein.