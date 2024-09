Bremen - Ein Mann hat in Bremen mit einer Axt auf seinen 67-jährigen Vater eingeschlagen. Dieser wurde dabei in der Nacht zu Sonntag nur leicht an den Unterarmen verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der 38 Jahre alte Sohn ließ erst von ihm ab, als ein Zeuge einschritt und ihn wegschubste. Daraufhin flüchtete der Angreifer. Er konnte jedoch kurze Zeit später festgenommen werden, als er in Hamburg, wo er wohnt, Anzeige gegen seinen Vater erstatten wollte.

Ersten Erkenntnissen zufolge war ein jahrelanger Familienstreit Auslöser für die Attacke. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchten Totschlags. Zudem soll der 38-Jährige psychologisch begutachtet werden.