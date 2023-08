Rinteln - In einer Flüchtlingsunterkunft im Landkreis Schaumburg ist es zu einem versuchten Tötungsdelikt gekommen. Ein 40-jähriger Georgier soll in der Nacht zum Donnerstag in Rinteln versucht haben, einen 41-jährigen Ukrainer zu töten - mit einem Messer sowie „erheblicher Gewalteinwirkung gegen den Kopf“, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit.

Das Opfer sei außer Lebensgefahr. Die beiden Männer kannten sich, das Tatmotiv war zunächst unklar. Das Amtsgericht Rinteln erließ einen Haftbefehl, der 40-Jährige kam in Untersuchungshaft. Im Fall einer Verurteilung droht ihm den Angaben zufolge eine mehrjährige Freiheitsstrafe.