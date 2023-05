Köthen - Nach einem Angriff auf einen 28 Jahre alten Mann in Köthen (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) sitzt ein 22-Jähriger in Untersuchungshaft. Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts, hieß es am Montag in einer gemeinsamen Mitteilung. Am vergangenen Freitagabend kam es demnach zunächst zu einem Streit zwischen drei Personen aus Köthen. In der Folge wurde der 28-Jährige mit einem messerähnlichen Gegenstand schwer am Arm verletzt. Er wurde schnell versorgt, eine Lebensgefahr konnte abgewendet werden, hieß es. Er wird in einem Krankenhaus stationär behandelt. Der Beschuldigte flüchtete vom Tatort, konnte am Samstag aber festgenommen werden.