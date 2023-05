Klietz - Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) und sein dänischer Amtskollege Troels Lund Poulsen besuchen am heute die Ausbildung ukrainischer Soldaten an Leopard 1 A5 Kampfpanzern. Am Bundeswehrstandort Klietz im Norden Sachsen-Anhalts werden die Soldaten befähigt, das Waffensystem zu nutzen und instand zu setzen. Dazu sind deutsche und dänische Ausbilder im Einsatz, unterstützt durch Techniker der Industrie.

Zudem werden auch Ausbilder trainiert, die später die Trainings weiterführen sollen, wie die Bundeswehr vorab mitteilte. Gemeinsam mit den Niederlanden und Dänemark finanziert Deutschland die Instandsetzung der Kampfpanzer aus den Beständen der Industrie.

Bei dem Besuch am Bundeswehrstandort Klietz werden Pistorius und Lund Poulsen Gespräche mit Ausbildern sowie ukrainischen Soldaten führen. Der Ausbildungshub Nord ist die zentrale Drehscheibe der von Brüssel geführten europäischen Mission zur Ausbildung ukrainischer Soldaten (EUMAM UA) in Deutschland. Hier konzentriert sich ein Großteil der Trainings. Bislang wurden mehr als 3000 ukrainische Soldatinnen und Soldaten ausgebildet. Bis Ende des Jahres soll die Zahl der Ausgebildeten auf bis zu 9000 anwachsen.