Annaberg-Buchholz - Im Erzgebirgskreis müssen die Stimmzettel für die Kreistagswahl neu gedruckt und verteilt werden. Die beauftragte Druckerei hatte nicht autorisierte Stimmzettel für die Wahl am 9. Juni angefertigt und in Auslieferung gebracht, wie das Landratsamt am Dienstag in Annaberg-Buchholz mitteilte. Die seit vergangenem Mittwoch in Umlauf gebrachten Kreistagswahlstimmzettel sind demnach unbrauchbar.

Der Kreiswahlleiter habe die Kommunen angewiesen, die bislang ausgelieferten Stimmzettel keinesfalls für die Kreistagswahl oder zur Versendung als Briefwahlunterlagen zu benutzen, sondern diese unverzüglich und vollständig zu vernichten, hieß es weiter. Die Auslieferung der neuen Stimmzettel soll an diesem Freitag beginnen.