Berlin - Rückraumspieler Max Beneke verlässt den deutschen Handball-Meister Füchse Berlin im Sommer endgültig und schließt sich Bundesliga-Konkurrent Frisch Auf Göppingen an. Aktuell ist der 22-Jährige an den ThSV Eisenach ausgeliehen. „Es ging um die Entscheidung, die beste Möglichkeit für Max zu finden. Diese hat Max aus seiner persönlichen Sicht in Göppingen“, äußerte Vereinsboss Bob Hanning. Benekes eigentlich bis 2027 gültiger Vertrag bei den Füchsen wird aufgelöst.

Beneke war 2015 in die Jugend des Berliner Kooperationspartners VfL Potsdam gekommen. Später wechselte er zu den Berlinern, bekam zuletzt aber nur noch wenig Einsatzzeit. „Ich möchte mich bei den Füchsen Berlin bedanken – nicht nur für die jahrelange Ausbildung, sondern vor allem dafür, dass sie mir diesen Wechsel ermöglicht haben und mich bei meiner Zukunftsplanung so partnerschaftlich unterstützen“, sagte Beneke.