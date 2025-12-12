Für Betroffene von Partnerschaftsgewalt oder sexualisierter Gewalt ist es oft nicht leicht, Anzeige zu erstatten. Eine neue Möglichkeit räumt ihnen Zeit ein, zu entscheiden.

Halle/Magdeburg - Wer in Sachsen-Anhalt Opfer häuslicher oder sexualisierter Gewalt geworden ist, kann die Spuren direkt nach der Tat in einer Klinik medizinisch dokumentieren lassen und später über eine mögliche Anzeige entscheiden. Das landesweite Netz beteiligter Klinkstandorte wird derzeit aufgebaut. In Krankenhäusern in Stendal, Merseburg und Weißenfels sei Personal bereits geschult, sagte die Rechtsmedizinerin und Projektleiterin für die vertrauliche Spurensicherung, Carolin Richter.

In den Notaufnahmen der Unikliniken in Halle und Magdeburg gibt es die Möglichkeit schon länger. Demnächst sind Schulungen auch in Dessau, Gardelegen und Wittenberg sowie im Harzklinikum in Quedlinburg und Wernigerode geplant.

Hemmschwelle, sich an jemanden zu wenden, ist gesunken

In diesem Jahr habe es bislang 28 Fälle gegeben, sagte Rechtsmedizinerin Richter. „Das ist ein Anfang.“ Dabei handele es sich oft um Fälle von Partnerschaftsgewalt. Die Medizinerin mit 20-jähriger Berufserfahrung stellt fest: „Die Hemmschwelle der Frauen, sich an jemanden zu wenden, ist gesunken.“ Und gleichzeitig sei die Grenze für die eigene körperliche Integrität für viele höher als noch vor einigen Jahren. Betroffenen sei klar, dass sie nicht diejenigen seien, die sich schämen müssten.

Zur vertraulichen Spurensicherung könne man übrigens schon kommen, wenn es Spuren von hartem Zugreifen gebe - nicht erst bei einem blauen Auge oder Wunden.

Etwa eine dreiviertel Stunde, je nach Verletzungen und auch abhängig von der Patientin, dauere eine vertrauliche Spurensicherung, sagt Projektleiterin Richter. Um alles Nötige zusammenzuhaben, bekommen die teilnehmenden Kliniken komplette Sets mit Dokumentationsbogen, einem Erklärzettel für die Patienten, Abriebtupfern für Abstriche von Körper und Fingernägeln, Röhrchen für die Blut- und Urinentnahme bis hin zu einer Einmalpinzette und einem Papierwinkel für Fotoaufnahmen sowie Asservierungstüten für Kleidung. Weil die Frauen oft ihre Unterwäsche dalassen müssten, ist laut Richter auch dort für Ersatz gesorgt. Die Offenheit für das Thema ist laut Richter groß in den beteiligten Kliniken.

30 Jahre werden die Spuren aufbewahrt

Nach einer vertraulichen Spurensicherung bekommen die Patientinnen und Patienten Kontakte zu Hilfsangeboten an die Hand - ob und wie sie sie nutzen, bleibt ihnen überlassen. Die Proben, Kleidungsstücke und Dokumentationsbögen werden zentral im Institut für Rechtsmedizin der Universitätsmedizin Halle aufbewahrt, die Frist dafür beträgt 30 Jahre. Entscheidet sich jemand für eine Anzeige bei der Polizei, kann auf das Material zurückgegriffen werden, auch in einem Gerichtsverfahren.

So gelingt die Finanzierung

Für die Finanzierung der Spurensicherung ist auch gesorgt. Sie wird für alle gesetzlich Versicherten durch die Krankenkassen gezahlt. Grundlage dafür ist laut dem Sozialministerium ein 2024 geschlossener Vertrag zwischen dem Land und den gesetzlichen Kassen, dem Verband der Ersatzkassen sowie dem Universitätsklinikum Halle. Noch nicht berücksichtigt sind Beihilfeberechtigte und privat Versicherte.

Darüber hinaus fördert das sachsen-anhaltische Sozialministerium das Projekt mit 120.000 Euro im kommenden Jahr und 123.600 Euro im Jahr 2027. Das Geld fließe in die Fortbildungen, die Spurensicherungs-Kits sowie in die Vernetzungs- und Öffentlichkeitsarbeit, so ein Ministeriumssprecher.