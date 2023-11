Der entflohene Schwerverbrecher saß in der Justizvollzugsanstalt in Bruchsal ein.

Bruchsal/Germersheim - Von dem am Montag entflohenen Schwerverbrecher, der in der Bruchsaler Justizvollzugsanstalt (JVA) einsaß, fehlt weiter jede Spur. Es habe zwar einige Hinweise aus der Bevölkerung gegeben, die aber alle nicht zu dessen Ergreifung geführt hätten, sagte ein Polizeisprecher in Pforzheim.

Auch am Abend war der Mann nach Angaben der Polizei auf freiem Fuß. Der verurteilte Mörder hatte die JVA unter Aufsicht zweier Beamter am Montagmittag verlassen und war bei dieser sogenannten Ausführung in Germersheim (Rheinland-Pfalz) geflohen.

Das Polizeipräsidium Rheinpfalz fahndete nach dem 43-Jährigen, der zunächst in einem Wald verschwand, mit einem Großaufgebot von Polizeikräften. Auch ein Polizeihubschrauber sowie Kräfte der Diensthundestaffel waren an der Suche beteiligt. Die Fußfessel des Häftlings wurde am Montag im Stadtgebiet von Germersheim gefunden und sichergestellt. Der Gefangene aus Pforzheim war am 7. Mai 2012 vom Landgericht Karlsruhe unter anderem wegen Mordes zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden.