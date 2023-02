Winsen (Aller) - Sechs verwahrloste Hunde sind auf dem Grundstück einer 55-Jährigen mit Tierhaltungsverbot in Winsen (Aller) im Landkreis Celle gefunden worden. Sie waren teilweise in engen Hundetransportboxen eingesperrt und lebten dort in ihrem eigenen Kot und Urin, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Einige von ihnen hatten keinen Zugang zu Futter und Wasser sowie keinen ausreichenden Schutz vor der Kälte.

Bereits im Herbst 2021 wurde gegen die Frau ein Tierhalteverbot erwirkt und im Frühjahr 2022 durch ein zweijähriges Hundehaltungsverbot bestätigt. Am Mittwoch hörte eine Polizeistreife bei einer Kontrolle Hundegebell und durchsuchte daraufhin das verlassen wirkende Grundstück. Dabei wurden die Tiere gefunden. Die 55-Jährige war nicht anwesend. Gegen sie wurde eine Anzeige erstellt, die Ermittlungen laufen.