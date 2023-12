Verwaltungsgebäude in Gera wegen Drohschreiben geräumt

Gera - Wegen eines Drohbriefs ist das Amt für Versorgung und Gesundheit in Gera geräumt worden. Die Polizei sperrte die zwei betroffenen Gebäude ab. Alle Mitarbeiter hatten die Räume bereits vor Eintreffen der Polizei verlassen. Die Gebäude werden mit Hunden durchsucht, wie die Polizei am Montag mitteilte. Den genauen Inhalt des Drohbriefs nannte ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage nicht. Das Schreiben sei am Montagmorgen gefunden worden. Es werde bereits gegen unbekannt wegen Androhung einer Straftat ermittelt.