VfB Stuttgart mehrere Wochen ohne Nartey und Coulibaly

Stuttgart - Der VfB Stuttgart muss in den kommenden Wochen auf die Fußball-Profis Nikolas Nartey und Tanguy Coulibaly verzichten. Beide haben sich im Training am Mittwoch verletzt, teilte der Bundesligist am Donnerstag mit. Der dänische U21-Nationalspieler und Mittelfeldakteur Nartey zog sich demnach eine Bänderverletzung im linken Sprunggelenk zu. Der französische Offensivspieler Coulibaly erlitt eine knöcherne Verletzung am großen Zeh. Beide müssen nicht operiert werden, fallen aber voraussichtlich drei bis vier Wochen aus.

Damit verpassen Nartey und Coulibaly den Saisonauftakt mit der ersten Runde im DFB-Pokal beim Drittligisten Dynamo Dresden (29. Juli) und fehlen wahrscheinlich auch beim Bundesligastart der Stuttgarter am 7. August zu Hause gegen RB Leipzig.