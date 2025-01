Angelo Stiller bleibt in Stuttgart.

Stuttgart - Der VfB Stuttgart hat einen Tag vor dem wichtigen Duell in der Champions League mit Paris Saint-Germain den Vertrag von Fußball-Nationalspieler Angelo Stiller verlängert. Der Mittelfeldstratege des deutschen Vizemeisters unterschrieb vorzeitig ein neues Arbeitspapier bis 2028, wie der schwäbische Bundesligist mitteilte. Ursprünglich war Stiller bis 2027 an den VfB gebunden.

„Wir haben den Vertrag jetzt vorzeitig verlängert und damit auch gleichzeitig gemeinsam eine Wegmarke gesetzt“, sagte Sportvorstand Fabian Wohlgemuth. „Einerseits sind wir inzwischen in der Lage, Qualität langfristig an den Verein zu binden. Andererseits werden die sportlichen Zukunftsaussichten des VfB Stuttgart von Spielern der Top-Kategorie inzwischen absolut positiv bewertet.“

Unangefochtener Leistungsträger

In dieser Saison absolvierte Stiller wettbewerbsübergreifend 30 Pflichtspiele, in denen er zwei Treffer selbst erzielte. Hinzu kommen bislang fünf Vorlagen.

Unter Trainer Sebastian Hoeneß, der den 23-Jährigen sowohl im Nachwuchs des FC Bayern München als auch bei der TSG 1899 Hoffenheim und in Stuttgart förderte, zählt Stiller zu den unverzichtbaren Leistungsträgern. Auch im entscheidenden Heimspiel ums Weiterkommen in der Königsklasse am Mittwochabend (21.00 Uhr/DAZN) gegen den Hauptstadt-Club aus Frankreich wird Stiller zum Stammpersonal gehören.