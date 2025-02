Kiel - Der VfL Bochum will Trainer Dieter Hecking über die laufende Saison hinaus halten. Man werde demnächst die Gespräche führen, kündigte Sportvorstand Ilja Kaenzig vor dem Kellerduell in der Fußball-Bundesliga bei Holstein Kiel im Interview bei DAZN an. „Da würden wir dann, so Dieter denn will, die Zukunft auch festzurren“, sagte Kaenzig.

Der 60 Jahre alte Hecking hatte die Bochumer am 4. November zunächst bis zum Saisonende übernommen und soll mit dem Bundesliga-Schlusslicht den Klassenverbleib schaffen. Unter seiner Führung hatte Bochum in elf Spielen zwei Siege und drei Unentschieden geholt.

„Seit er da ist, haben wir uns stabilisiert“, sagte Kaenzig. Hecking tue dem Verein extrem gut mit seiner Erfahrung, die Zusammenarbeit sei überragend. „Wir hoffen, Dieter dann auch endgültig überzeugen zu können, weil überzeugt vom VfL Bochum ist er eh schon, unabhängig von der Liga“, sagte der Sportchef.

Hecking ist zurückhaltend

Hecking selbst hatte sich zuletzt zurückhaltender geäußert. Er stehe mit Kaenzig im Austausch. „Meine ganze Konzentration liegt darauf, erstmal den Klassenerhalt zu schaffen. Was sich dann daraus entwickeln kann, werden wir dann sehen“, hatte der 60-Jährige auf der Pressekonferenz vor der Partie beim Tabellenvorletzten Kiel erklärt. Erst einmal gebe es ein klares Commitment bis zum Saisonende. Je nachdem, wie es ausgehe, könne man aber mit ihm über alles sprechen. „Da ist so weit weg und nicht mein vorderstes Thema.“