Für Daniel Bauer geht es gegen den HSV um seinen Job. Damit es endlich mit einem Dreier klappt, zieht der Coach alle Register.

Wolfsburg - Nach fünf Niederlagen in den vergangenen sechs Spielen versucht Wolfsburgs Trainer Daniel Bauer seine auf den vorletzten Tabellenplatz abgestürzte Mannschaft mit zwei besonderen Maßnahmen wieder auf Kurs zu bringen. Die Niedersachsen trainieren in dieser Woche immer um 15.30 Uhr und damit zu jener Zeit, zu der am Samstag (15.30 Uhr/Sky) das brisante Duell mit dem Hamburger SV angepfiffen wird. Außerdem bezieht der VfL schon heute das Teamhotel in der VW-Stadt.

„Wir wollen mehr Zeit miteinander verbringen. Wir haben uns bewusst dagegen entschieden, woanders hinzufahren“, sagte Bauer. „Wir sind brutal heiß auf dieses Spiel, und trotzdem dürfen wir nicht verkrampfen und müssen uns das Lachen bewahren.“

Bauer doch noch da

Nach dem desaströsen Auftritt beim 0:4 in Stuttgart am vergangenen Sonntag hatten viele mit einer Entlassung von Bauer gerechnet. Doch der 43-Jährige wird auch am Samstag auf der Bank sitzen. Allerdings dürfte eine weitere Niederlage den Trainer den Job kosten.

Bauer versucht, das nicht an sich heranzulassen. „Es ist kein Endspiel für Daniel Bauer, sondern ein extrem wichtiges Sechs-Punkte-Spiel für den Club“, sagte der Wolfsburger Trainer. „Es ist brutal wichtig, diese Nebengeräusche auszublenden. Das frisst nur Energie.“

Kein „Champagner-Fußball“

Mit einem Sieg gegen den Aufsteiger könnten die Wolfsburger den Abstand zum HSV auf drei Punkte verkürzen. Im Falle einer weiteren Niederlage würden die Hamburger wohl schon uneinholbar davonziehen. Bauer erwartet deshalb ein Kampfspiel. „Es wird kein Champagner-Fußball zu sehen sein. Es geht um Laufen, Kratzen, Beißen. Es geht um die Grundtugenden des Fußballs. In jedem Zweikampf muss man sehen, dass wir es etwas mehr wollen.“

Der VfL-Coach appelliert vor dem so wichtigen Spiel auch an die Wolfsburger Anhänger. Schließlich werden in der Volkswagen Arena auch viele HSV-Fans erwartet. „Wir brauchen jeden Fan am Samstag im Stadion. Lasst bitte nicht zu, dass wir ein Auswärtsspiel haben“, sagte Bauer.